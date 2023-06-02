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НовостиОбщество2 июня 2023 8:11

Новые правила записи к узким специалистам в поликлинике №11 возмутили рязанцев

Рязанцы пожаловались на новые правила записи к узким специалистам в поликлинике №11
Источник:kp.ru
Рязанцы недовольны новой системой записи к узким специалистам в поликлиниках.

Рязанцы недовольны новой системой записи к узким специалистам в поликлиниках.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В социальных сетях возмутились тем, что записаться к узким специалистам теперь можно только после посещения терапевта. Речь идет о поликлинике №11.

«Вы серьезно? У терапевтов нет работы? Они и так больше времени тратят на неработающие и вечно зависающие компьютеры, чем на пациента. К ним в очереди сидят все злые. Зачем человеку, который знает свое заболевание, брать талон через терапевта?» - задается вопросами рязанка Надежда Гуськова.

Еще в апреле 2018 года прежний министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий приводил пример других стран, когда к узкому специалисту попадали исключительно через участкового или семейного врача.

«Мы понимаем, есть очередность к узким специалистам. Возможно, нужен федеральный закон или изменение менталитета граждан. В других странах к узкому специалисту попадают либо через участкового врача, либо через семейного. У нас же люди сразу идут к узким специалистам. Это создает очереди», - заявлял чиновник (читать подробнее).