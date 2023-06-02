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НовостиПроисшествия2 июня 2023 7:59

Через дорогу на самокате: сбитому в центре Рязани ребенку 13 лет

У администрации Рязани сбили 13-летнего самокатчика
Источник:kp.ru
У администрации Рязани сбили 13-летнего самокатчика.

У администрации Рязани сбили 13-летнего самокатчика.

1 июня в центре Рязани, как уже сообщалось, сбили ребенка. По данным пресс-службы областного УМВД, пострадал 13-летний мальчик, который пересекал проезжую часть на самокате.

ДТП случилось примерно в 9:17 у дома №28 на улице Радищева, где располагается горадминистрация и гордума. Это перекресток с улицей Свободы. Наезд совершила 38-летняя рязанка, управлявшая Renault Captur.

«В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Ранее рязанский СК предложил усилить контроль над использованием электросамокатов (подробнее).

ДТП случилось примерно в 9:17 на перекрестке улиц Радищева и Свободы.

ДТП случилось примерно в 9:17 на перекрестке улиц Радищева и Свободы.