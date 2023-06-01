Черная дыра в центре Рязани. Реставрация гимназии №2 съест еще 600 миллионов

Таким в начале мая увидел объект вице-губернатор Артем Бранов.

Минкульт России объявил еще одну закупку на реставрацию здания гимназии №2 на улице Соборной в Рязани. Это объект культурного наследия федерального значения под названием «Здание, в котором учились в 1860-1864 гг. физиолог Павлов Иван Петрович и в 1933-1936 гг. Герой Советского Союза Н.В. Стройков».

«Разработка рабочей документации, проведение реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию...», - так кратко обозначено задание в названии лота.

Сам лот заказчик оценил в 597,7 млн рублей (это предельная стоимость госконтракта) и разыграет его в рамках открытого конкурса.

Реставрация гимназии №2 несколько раз смещалась по срокам и дорожала. Губернатор Павел Малков заявлял, что никаких работ на объекте не велось несколько лет и в первый свой приезд никого, кроме сторожа, он там не нашел. Исходя из данных в ЕИС, по предыдущим контрактам, первый из которых заключен 2017-м, разным подрядчикам оплачено не менее 727,7 млн рублей. Как минимум в двух случаях фактически оплаченная сумма во много раз превышает стоимость исполненных обязательств.

Теперь управиться раньше 30 октября 2024 года никто уже не рассчитывает. Такой срок обозначен в проекте очередного соглашения.