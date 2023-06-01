Облдума приняла закон о налоговых льготах для партнеров рязанских ссузов

Докладчиком выступил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о налоговых льготах для предприятий, помогающих организациям среднего профессионального образования. Заседание, на котором он рассматривался, состоялось 1 июня.

Документ дает право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль (но не более 45 млн рублей) компаниям, передавшим какое-либо имущество ссузам. Пресс-служба регионального парламента перечисляет, в отношении чего может быть предоставлен вычет:

- денежные средства;

- земельные участки,

- здания и сооружения,

- машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь,

- информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование,

- программное обеспечение и базы данных,

- транспортные средства, кроме легковых автомобилей, в отношении которых транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом.

То закон призван, с одной стороны, поддержать образовательные организации, где готовят кадры для экономики региона, с другой - привлечь предприятия к участию в программе «Профессионалитет».