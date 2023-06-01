Облдума приняла закон о налоговых льготах для партнеров рязанских ссузов

Докладчиком выступил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.
Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о налоговых льготах для предприятий, помогающих организациям среднего профессионального образования. Заседание, на котором он рассматривался, состоялось 1 июня.
Документ дает право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль (но не более 45 млн рублей) компаниям, передавшим какое-либо имущество ссузам. Пресс-служба регионального парламента перечисляет, в отношении чего может быть предоставлен вычет:
- денежные средства;
- земельные участки,
- здания и сооружения,
- машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь,
- информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование,
- программное обеспечение и базы данных,
- транспортные средства, кроме легковых автомобилей, в отношении которых транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом.
То закон призван, с одной стороны, поддержать образовательные организации, где готовят кадры для экономики региона, с другой - привлечь предприятия к участию в программе «Профессионалитет».
Фото: Рязанская областная Дума.