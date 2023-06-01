Рязоблдума поддержала создание муниципальных округов в Сасовском, Путятинском и Ряжском районах.

На территории Рязанской области, в Сасовском, Путятинском и Ряжском районах, будут образованы муниципальные округа. Это новый вид объединенного одноуровневого муниципального образования, введенный в федеральное законодательство в 2019 году. Депутаты Рязанской областной Думы поддержали соответствующие законопроекты в ходе заседания 1 июня.

Суть изменений в том, что все муниципальные образования района объединяются с его центром (в данным случае - город Сасово, Путятинское сельское поселение и Ряжское городское поселение), приобретают единый бюджет и управленческий аппарат. Сельсоветы останутся в виде подразделений администрации округа.

Докладчики, представители местных органов власти, отметили увеличение благодаря такому шагу финансовых возможностей для решения локальных вопросов за счет консолидации финансовых ресурсов и равномерного распределения бюджетных средств. Также одним из преимуществ муниципальных округов названо повышение эффективности управления территориями, сокращение дублирующих функций и расходов на содержание администраций и муниципальных депутатов.

Во всех трех районах прошли публичные слушания по соответствующему вопросу и везде получены положительные заключения по их результатам. В ходе заседания регионального парламента свою точку зрения относительно представленных документов выразили представители фракцией. В итоге законопроекты приняты абсолютным большинством голосов.

«Мы пытаемся сделать так, чтобы наше местное самоуправление было более эффективным, чтобы полномочия подкреплялись реальным финансированием и чтобы каждое поселение имело своего представителя в местных представительных органах власти», - подытожил председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин.