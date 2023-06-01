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НовостиОбщество1 июня 2023 14:05

1 июня в центре Рязани вновь произошел обрыв троллейбусной сети

Провода оборвал водитель грузовика, перевозивший торговую палатку «Мороженое»
Источник:kp.ru
1 июня в центре Рязани вновь произошел обрыв троллейбусной сети

1 июня в центре Рязани вновь произошел обрыв троллейбусной сети

В четверг, 1 июня, около 16.20 на Первомайском проспекте в Рязани произошел обрыв контактной сети троллейбусной линии.

По данным пресс-службы горадминистрации, обрыв случился по вине погрузчика, который перевозил негабаритный груз. На фото от очевидца видно, что грузовой автомобиль перевозил палатку с вывеской «Мороженое». Происшествие случилось недалеко от остановки «Вокзальная».

- На место происшествия выехала бригада «УРТ» по ремонту контактной сети, - отметили в пресс-службе.