1 июня в центре Рязани вновь произошел обрыв троллейбусной сети

В четверг, 1 июня, около 16.20 на Первомайском проспекте в Рязани произошел обрыв контактной сети троллейбусной линии.

По данным пресс-службы горадминистрации, обрыв случился по вине погрузчика, который перевозил негабаритный груз. На фото от очевидца видно, что грузовой автомобиль перевозил палатку с вывеской «Мороженое». Происшествие случилось недалеко от остановки «Вокзальная».

- На место происшествия выехала бригада «УРТ» по ремонту контактной сети, - отметили в пресс-службе.