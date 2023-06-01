Лекторий в рязанском Торговом городке открыл Павел Гнилорыбов

В четверг, 1 июня, Рязань посетил основатель и главный редактор проектов «Архитектурные излишества» и «Моспешком» Павел Гнилорыбов. Он прочел лекцию на открытии Торгового городка.

В этот день прошло официальное открытие обновленной площадки, и первые слушатели посетили лекторий. Гнилорыбов рассказал рязанцам об излишествах в архитектуре.

Одновременно на других площадках проходили мастер-классы по технике вениза, рисованию и лепке из глины. Посетителей удивляли необычной кулинарией. Здесь предлагали рязанский калач, курники, калинник.

Открытие фестивального лета в Торговом городке посетили губернатор Рязанской области Павел Малков, вице-губернатор Артем Бранов, и. о главы администрации Рязани Виталий Артемов. Экскурсию для них провел зампред Артем Никитин.