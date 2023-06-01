Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 13:30

Рязанский онкодиспансер возглавит всю профильную службу региона

Под контролем медицинского учреждения будет каждый пациент с онкологией
Источник:kp.ru

Рязанский онкодиспансер возглавит всю профильную службу региона. Об этом сообщили на своей официальной странице «Министерство Здравоохранения Рязанской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты областного центра будут курировать медучреждения, контролировать каждого пациента, у которого диагностировали онкологию или есть подозрение на рак.

Медицинские работники отмечают, что большое внимание планируется уделить диспансеризации пациентов. Именно выявление заболеваний на ранних стадиях позволит быстрее и эффективнее начать лечение, что станет залогом успеха.

По словам главы региона, посетившего учреждение, в число задач входит внедрение новых методик и диагностики лечения.