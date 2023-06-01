Рязанский онкодиспансер возглавит всю профильную службу региона. Об этом сообщили на своей официальной странице «Министерство Здравоохранения Рязанской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты областного центра будут курировать медучреждения, контролировать каждого пациента, у которого диагностировали онкологию или есть подозрение на рак.

Медицинские работники отмечают, что большое внимание планируется уделить диспансеризации пациентов. Именно выявление заболеваний на ранних стадиях позволит быстрее и эффективнее начать лечение, что станет залогом успеха.

По словам главы региона, посетившего учреждение, в число задач входит внедрение новых методик и диагностики лечения.