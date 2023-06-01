Глава региона Павел Малков посетил Рязанский Дом ребенка

Фото: telegram-канал губернатора Павла Малкова.

1 июня - в День Защиты детей - губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Рязанский Дом ребенка, чем поделился в своем Telegram-канале.

Напомним, что Рязанский Дом ребенка, имеющий более чем 100-летнюю историю, с 1978 года расположен на улице Высоковольтной города Рязани. За это время через учреждение прошло огромное количество воспитанников, каждому из которых оказали своевременную помощь и поддержку.

Глава региона отметил важность заботы о малышах с нелегкой судьбой, необходимость обеспечения их лечением и возможностью реабилитации. Также Павел Викторович сообщил о планах развития учреждения: «Договорились о конкретных шагах по дальнейшему развитию – приобретению оборудования для реабилитации, благоустройству территории, и самое главное – строительству дополнительных площадей».

Губернатор поблагодарил коллектив за плодотворную работу, нелегкий и важный труд.

Помимо этого Павел Малков обратился к жителям региона, поздравив с Днем Защиты детей.