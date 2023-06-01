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НовостиОбщество1 июня 2023 13:11

Рязанцев пригласили на благотворительный кинопоказ фильма о судьбах выпускников детдомов

Предварительно нужно пройти регистрацию
Источник:kp.ru
Рязанцев пригласили на благотворительный кинопоказ фильма о судьбах выпускников детдомов

Рязанцев пригласили на благотворительный кинопоказ фильма о судьбах выпускников детдомов

В четверг, 8 июня, в Рязани пройдет благотворительный кинопоказ документального фильма «Искра», рассказывающий о судьбах четырех выпускников детских домов. Об этом сообщили организаторы - некоммерческая организация «ПроДетство».

Одновременно зрители увидят премьеру короткометражного фильма-ролика «Я - Наставник!» о Лизе и ее наставнице Насте.

Желающим посетить киносеанс, нужно пройти бесплатную регистрацию. Начало показа в 18:30 в кинотеатре «Киномакс».