Рязанцев пригласили на благотворительный кинопоказ фильма о судьбах выпускников детдомов
В четверг, 8 июня, в Рязани пройдет благотворительный кинопоказ документального фильма «Искра», рассказывающий о судьбах четырех выпускников детских домов. Об этом сообщили организаторы - некоммерческая организация «ПроДетство».
Одновременно зрители увидят премьеру короткометражного фильма-ролика «Я - Наставник!» о Лизе и ее наставнице Насте.
Желающим посетить киносеанс, нужно пройти бесплатную регистрацию. Начало показа в 18:30 в кинотеатре «Киномакс».