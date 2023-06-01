Для рязанских пар с репродуктивными сложностями планируют создать Центр планирования семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области планируют создать Центр планирования семьи для пар с репродуктивными сложностями. Об этом КП-Рязань рассказал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

По его словам, медучреждение будет искать суть проблемы гинекологического здоровья пар. Министр отметил, что консультации для мужчин и женщин, столкнувшихся со сложностями при зачатии, ведутся и сейчас, но не в рамках единой системы.

- Создавать такой центр точно надо, и мы сейчас прорабатываем, как он впишется в стратегию развития здравоохранения. Прежде всего, необходимо создать реестр пар, которые безуспешно пытаются забеременеть. И затем их проактивно вызывать и смотреть, на каком этапе прервался диагностический поиск, и какие современные медицинские методы нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию, - отметил он.