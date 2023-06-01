Законопроект об изменении размера штрафов за парковку в зеленых зонах Рязоблдума приняла в первом чтении

Фиксировать нарушения, связанные с парковкой на газонах, пока сможет только административная комиссия.

1 июня депутаты Рязанской областной Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон Рязанской области «Об административных правонарушениях». Администрация города Рязани предложила увеличить нижний порог штрафов за нарушения парковки в зеленых зонах. Речь идет о размещении транспортных средств на газонах, цветниках, иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках.

В закон предложено ввести статью 6.5, которая предусматривает штрафы для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 35 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 250 тыс. рублей.

Проект изменений представляла начальник контрольно-аналитического управления аппарата администрации Рязани Елена Шаврина. При его разработке, как отметила докладчица, учитывался опыт других регионов ЦФО.

«В большинстве изученных регионов в законах об административных правонарушениях (АП) предусмотрена отдельная статья за данный вид нарушений. Предлагаемая нижняя граница штрафных санкций для физических лиц аналогична установленным во Владимирской, Калужской, Ивановской и Тверской областях», - проинформировала Елена Шаврина.

По словам докладчицы, действенные меры необходимы в связи с резким увеличением количества нарушений, связанных с парковкой транспортных средств в зеленых зонах: в 2023 года после схода снежного покрова (фактически за 2,5 месяца) составлено уже 2033 акта об АП - это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Причем 72% нарушений фиксировались в общественных пространствах (парках, скверах и т. д.)

Комментируя законопроект, целый ряд депутатов высказался за необходимость детальной проработки предлагаемых изменений и за комплексный подход при их рассмотрении, так как зачастую в городе наблюдается недостаток бесплатных парковочных мест.

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин напомнил, что на заседании 1 июня законопроект принимается только в первом чтении, после чего начнется процедура его обсуждения и всестороннего рассмотрения с привлечением специалистов в рамках профильного комитета. Предложения по поправкам будет возможность направить до 14 июня включительно. В итоге депутаты поддержали данное решение.