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НовостиОбщество1 июня 2023 10:11

Стихи рязанского экс-следователя Плоткина прочитали министру Колокольцеву в эфире «Первого канала»

Строки из книги «Сыщик Добрынин» читал мальчик из Челябинска
Источник:kp.ru
Стихи рязанского экс-следователя Плоткина прочитали министру Колокольцеву в эфире «Первого канала»

Стихи рязанского экс-следователя Плоткина прочитали министру Колокольцеву в эфире «Первого канала»

В День защиты детей, 1 июня, в выпуске новостей по «Первому каналу» прочитали стихи рязанского легендарного экс-следователя и поэта Дмитрия Плоткина. Стихотворение из его сборника «Сыщик Добрынин. Необычайные приключения капитана уголовного розыска» прочел наизусть мальчик из Челябинска.

По телемосту слушал стихи в детском исполнении министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

- Для меня стало неожиданностью услышать свои стихи о сыщике Добрынине по «Первому каналу» из уст ребенка из Челябинска, - поделился Дмитрий Матвеевич.

За книгу «Сыщик Добрынин. Необычайные приключения капитана уголовного розыска» Дмитрий Плоткин был удостоен награды Всероссийского конкурса «Щит и перо».