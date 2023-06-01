Стихи рязанского экс-следователя Плоткина прочитали министру Колокольцеву в эфире «Первого канала»

В День защиты детей, 1 июня, в выпуске новостей по «Первому каналу» прочитали стихи рязанского легендарного экс-следователя и поэта Дмитрия Плоткина. Стихотворение из его сборника «Сыщик Добрынин. Необычайные приключения капитана уголовного розыска» прочел наизусть мальчик из Челябинска.

По телемосту слушал стихи в детском исполнении министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

- Для меня стало неожиданностью услышать свои стихи о сыщике Добрынине по «Первому каналу» из уст ребенка из Челябинска, - поделился Дмитрий Матвеевич.

За книгу «Сыщик Добрынин. Необычайные приключения капитана уголовного розыска» Дмитрий Плоткин был удостоен награды Всероссийского конкурса «Щит и перо».