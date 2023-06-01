Командно-штабные учения по ликвидации очага чумы пройдут в Рязанской области

В Рязанской области пройдут межрегиональные учения ветеринарых служб. Фото: Главное управление ветеринарии Рязанской области.

В пятницу, 16 июня, в Рязанской области пройдут командно-штабные учения с участием четырех регионов. Речь идет об учениях по предотвращению распространения и ликвидации условного очага чумы мелких жвачных животных.

Состоятся учения в Скопине на площади Ленина, начало в 10:00.

«Просим жителей сохранять спокойствие, проводятся учения!» - предупредили за две недели чиновники главного управления ветеринарии Рязанской области.

Кроме специалистов из Рязанской области, в учениях будут участвовать представители Московского, Липецкого и Тульского регионов.