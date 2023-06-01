Движение транспорта закрыли на улице Урицкого в Рязани до 5 июня.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
До 5 июня в Рязани закрыли движение транспорта на одном из участков улицы Урицкого, предупреждает пресс-служба городской администрации. Речь идет об участке в районе дома №27.
По информации властей, причина закрытия движения – ремонт тепловых сетей на улице Урицкого.
На время работ власти установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а места непосредственных работ огородят.
«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов», - говорится в сообщении.