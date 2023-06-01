Движение транспорта закрыли на улице Урицкого в Рязани до 5 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До 5 июня в Рязани закрыли движение транспорта на одном из участков улицы Урицкого, предупреждает пресс-служба городской администрации. Речь идет об участке в районе дома №27.

По информации властей, причина закрытия движения – ремонт тепловых сетей на улице Урицкого.

На время работ власти установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а места непосредственных работ огородят.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов», - говорится в сообщении.