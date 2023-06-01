На нескольких улицах Рязани 1 июня отключили холодную воду

В Рязани на двух улицах 1 июня отключили воду.

В четверг, 1 июня, в Рязани на нескольких улицах отключили подачу холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

1 июня до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Гагарина, дом №14 корпус 1, дом №14;

- улица Татарская, дом №13, дом №13 корпус 1, дом №15, дом №17, дом №7 корпус 1, дом №7 корпус 2, дом №7 корпус 3.

Подвозить техническую воду будут к дому №13 корпус 1 по улице Татарской.