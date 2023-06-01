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НовостиПроисшествия1 июня 2023 6:40

У погибшей после падения с восьмого этажа 26-летней рязанки остались двое детей

У погибшей при падении с 8 этажа в Рязани 26-летней девушки остались двое детей
Источник:kp.ru
У женщины, выпавшей из окна в Рязани, осталось двое детей.

У женщины, выпавшей из окна в Рязани, осталось двое детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

У погибшей после падения с высоты 26-летней рязанки остались двое детей. Об этом сообщается в паблике «Плохие новости 18+»

По предварительным данным молодая женщина воспитывала детей одна, а в последнее время испытывала депрессию. В своем статусе во «ВКонтакте» она заявляла о «счастливом материнстве».

Трагедия произошла 31 мая на улице Новоселов, когда тело женщины обнаружили во дворе одной из многоэтажек. Прибывшая «скорая» спасти несчастную не смогла. Позже выяснилось, что она упала с восьмого этажа (читать подробнее).