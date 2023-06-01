Птицы захотелсь... Предприниматель под Рязанью попал под следствие за коммерческий подкуп на 900 тысяч рублей

Под Рязанью взяли двух фигурантов одного дела. Первый идет по крупному мошенничеству, второй – по коммерческому подкупу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Рязанью возбудили уголовные дела в отношении жителя Старожиловского района и местного предпринимателя. Первого подозревают в крупном мошенничестве, второго – в коммерческом подкупе, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным Кораблинского МСО, житель Старожиловского района ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя «относительно своих должностных полномочий на предприятии», где разводили птицу. Он получил от коммерсанта в качестве коммерческого подкупа более 900 тысяч рублей. За эти деньги он должен был посодействовать в заключении договоров между предприятием и ИП.

В настоящее время по делу собираются доказательства.