«Обезболивание позволит пациентам не бояться». Глава Росздравнадзора посетила новый корпус онкоцентра в Рязани

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова осмотрела новое здание онкодиспансера в Рязани.

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова посетила недавно открывшийся в Рязани корпус онкологического центра. Сопровождал федеральную чиновницу губернатор Павел Малков. Они побывали в рентгенодиагностическом отделении, онкоабдоминальном отделении, а также в столовой, перевязочной, процедурном кабинете и др.

По словам Самойловой, в онкоцентре созданы комфортные условия для медперсонала и пациентов, имеется необходимый объем современного диагностического оборудования.

- Это все позволяет значительно сократить время от постановки диагноза до начала лечения. А возможность выполнения в процессе лечения всех манипуляций под обезболиванием позволяет пациентам не бояться. И профилактические осмотры люди будут проходить более охотно. А это важно для выявления возможного онкологического заболевания на ранней стадии, - подчеркнула чиновница.

В настоящее время городски власти думают, как до нового корпуса онкоцентра пустить отдельный маршрут автобуса, так как пока пациенты могут добирать либо на личном автотранспорте, либо на троллейбусе №12 (читать подробнее).