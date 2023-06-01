С ребенком на коленях мчалась рязанка по трассе на машине со скоростью 130 км/ч

Женщина с ребенком на коленях за рулем авто промчалась по дороге под Рязанью.

Водители опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как женщина управляла автомобилем, держа на коленях малолетнего ребенка.

«При скорости 130 км/ч, ехала мать с ребенком за рулем! По Солотчинскому шоссе», - написал в ПУВР рязанец Дмитрий Кружкин.

Все происходило на автодороге Рязань – Спас-Клепики недалеко от поворота на Шумашь.

В настоящее время по данному факту рязанская ГИБДД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Тремя днями ранее наглого водителя, мчавшегося по тротуару на Куйбышевском шоссе, сняли на видео (подробнее).