«Я обязан быть рядом». Рязанский депутат Госдумы Хубезов покинул пост, чтобы снова уехать на фронт

Рязанский депутат Госдумы Дмитрий Хубезов покинул пост, чтобы уехать на фронт.

Депутат Госдумы, экс-главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности, чтобы вновь отправиться в зону спецоперации. Вместо себя он предложил назначить депутата Бадму Башанкаева.

- Когда я уезжал в первый раз, я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт, - заявил Хубезов.

Дмитрий Хубезов уже участвовал в СВО, а в начале января 2023 года демобилизовался, у него закончился трехмесячный контракт. Он был одним из первых депутатов Государственной Думы, добровольно уехавшим на фронт. Рядом с передовой он возглавлял военный госпиталь и оперировал раненых бойцов.