«Просто хотел помочь…» Рязанского ветеринара подозревают в крупной взятке за непроверенное мясо

Ветеринара подозревают в выдаче документов на продажу непроверенного мяса в Рязанской области.

В отношении предпринимателя и сотрудника одной из ветеринарных станций Рязанской области завели уголовное дело о коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По информации следствия, с июля 2017 года по февраль прошлого года ветеринар получил от бизнесмена взятку в размере более 1,5 миллиона рублей. Взамен тот выдал ветеринарные сопроводительные документы на мясо птицы, необходимых для его реализации. При этом никаких проверочных мероприятий не проводилось.

По данному делу полиция и следственный комитет проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.