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НовостиОбщество31 мая 2023 15:03

В центре ГИБДД массово останавливает автомобили. И вот почему

Рязанская ГИБДД массово отлавливает автомобили с нарушениями тонировки
Источник:kp.ru
31 мая рязанская Госавтоинспекция проводила рейд "Тонировка".

31 мая рязанская Госавтоинспекция проводила рейд "Тонировка".

31 мая на Первомайском проспекте в Рязани наблюдали несколько экипажей ДПС, массово останавливающих автомобили. Исходя из информации пресс-службы ГИБДД, в среду полицейские проводят рейд «Тонировка».

«В рамках мероприятия выявляются транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям», - отмечают представители ведомства.

За короткое время экипажи выявили больше 30 таких машин и привлекли автовладельцев к ответственности. Нарушители наказываются штрафом в размере 500 рублей.