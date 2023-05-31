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НовостиОбщество31 мая 2023 13:57

Корона больше не страшна. Рязанские власти отменят документы, изданные в связи с пандемией COVID-19

В Рязанской области отменят режим повышенной готовности из-за COVID-19
Источник:kp.ru
Все меры, принятые из-за пандемии COVID-19, фактически признали неактуальными

Все меры, принятые из-за пандемии COVID-19, фактически признали неактуальными

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Рязанской области отменят режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19, и все документы, изданные в связи с пандемией. Обоснование краткое - исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Проект распоряжения губернатора подготовлен и опубликован на сайте регионального правительства.

«Отменить с 2 июня 2023 года на территории Рязанской области (...) режим повышенной готовности», - говорится в тексте.

С того же дня предполагается отменить распоряжение губернатора от 17 марта 2020 г. № 70-рг и сопутствовавшие ему документы, которыми устанавливались все ограничения, связанные с «короной».