Виталию Артемову аудиторы внесли представление за благоустройство Лыбедского бульвара

КСП региона внесла представление Виталию Артемову.

Контрольно-счетная палата Рязанской области внесла представление и.о. главы администрации Рязани Виталию Артемову. Поводом послужили результаты проверки «целевого и эффективного использования средств», выделенных из областного бюджета в 2022 году на благоустройство Лыбедского бульвара (от улицы Ленина до улицы Горького).

Как указано на сайте ведомства, аудиторы внесли представление Артемову 30 мая 2023 года, только за день до этого Рязанская городская Дума утвердила чиновника на должность руководителя администрации вместо Елены Сорокиной.

Кроме того, по результатам проверки аудиторы решили направить соответствующую информацию в министерство ТЭК и ЖКХ топливно-энергетического комплекса, а также обращение в прокуратуру Рязанской области по фактам незаконного использования бюджетных денег.

9 марта 2022 года на благоустройство Лыбедского бульвара выделили порядка 28 млн рублей. Основную часть средств власти решили потратить на тротуарную плитку (читать подробнее).