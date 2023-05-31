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НовостиОбщество31 мая 2023 12:10

Не атака, а испытания. Замеченный над трассой М-5 беспилотник не мог никому навредить

Замеченный в небе возле трассы М-5 под Рязанью беспилотник совершал тренировочный полет
Источник:kp.ru
Замеченный 30 мая в районе деревни Протасово под Рязанью беспилотник совершал тренировочный полет.

Замеченный 30 мая в районе деревни Протасово под Рязанью беспилотник совершал тренировочный полет.

Замеченный 30 мая в районе деревни Протасово под Рязанью беспилотник совершал тренировочный полет. Об этом КП-Рязань сообщил собственный источник в оперативных службах. В Telegram есть видео, снятое с федеральной трассы М-5, рядом с которой пролетал дрон.

Чуть ранее, 28 мая, неподалеку - близ поселка Листвянка - рязанцы также заметили беспилотник самолетного типа. Дело в том, что в окрестностях находится взлетно-посадочная полоса.