В Рязани подведены итоги предварительного голосования «Единой России»

Елена Митина озвучила результаты предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Рязанской городской Думы.

Во вторник, 30 мая, на заседании организационного комитета праймериз партии «Единая Россия», председатель комитета Елена Митина озвучила результаты предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Рязанской городской Думы.

- Подсчет голосов реализовывался с использованием автоматизированной системы на основе полученных данных. После чего был составлен итоговый список кандидатов и протоколы результатов предварительного голосования по внутренней муниципальной группе и по одномандатным избирательным округам, - пояснила Елена Митина.

Итогом заседания стало подписание протоколов с результатами праймериз по городу Рязани. Завершение процедуры электронного предварительного голосования будет осуществлено на заседании Генерального совета партии 31 мая.

Вслед за совещанием оргкомитета для представителей средств массовой информации провели брифинг. В роли модератора выступил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Роман Калинин. Также присутствовали председатель оргкомитета Елена Митина и руководитель регионального исполкома Юлия Феоктистова.

- 3 марта на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» было принято решение о проведении предварительного голосования по первой модели. Она является максимально открытой из всех возможных. Голосовать могли не только члены партии, но и абсолютно все жители Рязани. Тем самым мы подтверждаем курс на максимальную открытость, конкурентность и легитимность партийной процедуры, - напомнил Роман Калинин.

Процедуру предварительного голосования проводил организационный комитет, в состав которого вошло 14 человек. Из них более 30 % представляют общественные организаций и более 20 % - региональные средства массовой информации.

Для участия в партийной процедуре подано 302 заявления. Из них по одномандатным избирательным округам – 158. По внутримуниципальной группе – 144. Конкурс составил 7,6 человек на место.

- В электронные бюллетени для голосования с 22 по 28 мая было внесено 178 фамилий. Некоторые кандидаты подавали заявления как по одномандатным округам, так и по внутримуниципальной группе. 46 заявлений были аннулированы по личной инициативе участников. Три заявителя были исключены из списка кандидатов по причине непредоставления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования, - сообщила председатель оргкомитета Елена Митина.

Отметим, что все заседания организационного комитета проходили в открытом режиме. Их деятельность освещалась в средствах массовой информации, а также на сайте и в социальных сетях партии «Единая Россия».

В списке кандидатов значатся люди из всех сфер деятельности, которые представляют интересны различных групп населения - образования, культуры, органов власти, общественно-политических организаций, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства.

- Если говорить о кандидатах, то самому молодому в этом году исполнится 19 лет. Самый возрастной участник голосования – 1947 года рождения. Средний возраст составил 40 лет. Больше всего кандидатов возрастной категории от 41 до 60 лет. Таких 51%. Молодых людей до 25 лет – 12%. От 26 до 40 лет – 30%. Представителей старшего поколения – 7%. Подавляющее большинство кандидатов имеют высшее образование. Мы создали равные условия для всех. Потому что один из принципов предварительного голосования – это открытость и максимальное вовлечение людей, – более подробно рассказала об участниках предварительного голосования руководитель регионального исполкома Юлия Феоктистова.

В предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра. Подробно с результатами можно ознакомиться на сайте https://pg.er.ru/.