Больше 20 лет в бараке, пока он не разрушился: рязанская сирота достучалась до главы СК России

До Бастрыкина дошла жалоба сироты из Рязанской области, оставшейся без жилья.

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение в соцсетях, которое оставила сирота из Рязанской области. Она заявила о нарушении своих жилищных прав, сообщает Информационный центр СК России.

Во временном жилье - бараке с печным отоплением — женщина прожила более 20 лет, пока дом не разрушился.

«До настоящего времени положенным по закону новым жильем она не обеспечена. Обращения в администрацию результатов не принесли», - цитирует СК заявительницу.

По обращению назначена процессуальная проверка, которую проводит СУ СКР по Рязанской области. Руководителю регионального управления Владимир Никешкину дано указание возбудить уголовное дело и затем доложить о ходе и результатах его расследования.