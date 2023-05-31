Губернатор Павел Малков: Медицина современного, высокого уровня приходит в районы Рязанской области

Во вторник, 30 мая, в Рязани состоялось выездное совещание рабочей группы комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению.

В рамках встречи обсудили принимаемые в регионе меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, планы по развитию профильной службы, а также задачи направления «Здоровье человека» народной программы партии.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков отметил, что лично для него здравоохранение является одним из приоритетных направлений в работе. По ключевым позициям в этой сфере в регионе в кратчайшие сроки удалось серьезно перестроить работу. В частности, значительно повысилась эффективность онкологической службы, родовспоможения, изменился подход к борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выстроена трехуровневая система оказания медпомощи, определена опорная сеть медучреждений, выстроена маршрутизация, внедрена система кураторства по каждому направлению. В регионе стало практикой применять для решения сложных случаев возможности телемедицины и привлекать лучших медков соседних регионов. Также губернатор отметил, что Рязанский медуниверситет активно помогает в решении медицинских задач, и готовит новых специалистов, повышает мастерство действующих сотрудников.

- Позитивная динамика стала возможна благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и поддержке по линии партии «Единая Россия». Мы приобретаем современное оборудование, проводим ремонт, строим новые объекты, обновляем скорую медпомощь, внедряем медицинскую информационную систему – и все это благодаря решению президента РФ о запуске соответствующего проекта. Мы стараемся максимально использовать это окно возможностей. Работы много, но есть понимание, как двигаться по каждому направлению. Уверен, что все задачи мы выполним, - отметил Павел Малков.

Особое внимание в рамках совещания уделили проблеме борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для ее решения в регионе проводят выездные консультации ведущие кардиохирурги страны. Также многие виды современной, высокотехнологичной медпомощи оказывает Областной кардиодиспансер. Недавно здесь начали проводить операции методом РЧА (радиочастотной абляции), оборудование для которого приобрели по инициативе губернатора на средства областного бюджета. Всего в регионе действуют два сердечно-сосудистых центра и шесть первичных сосудистых отделений. В настоящее время ведется работа над созданием в Скопине регионального центра для неотложных кардиобольных из районов.

- У нас в планах – создание еще одного такого центра, чтобы население всего региона было охвачено высокопрофессиональной неотложной помощью. Медицина современного, высокого уровня постепенно приходит в районы Рязанской области. Это очень важно, – отметил Павел Малков.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников добавил, уже в этом году ЧКВ (чрезкожные коронарные вмешательства) и ангиограф будут применять в Скопинском районе.

Главный внештатный кардиолог регионального минздрава Евгений Филиппов представил доклад о ситуации по болезням кровообращения в регионе и принимаемых для ее улучшения мерах.

Советник департамента сопровождения мероприятий управления по обеспечению деятельности комиссий Генсовета партии Елена Щапина сообщила об обеспечении лекарствами страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она отметила, что для снижения смертности больным с ИБС (ишемическая болезнь сердца) препараты стали выдавать не только при острых состояниях, но и при хронической форме заболевания.

На встрече также затронули планы по закупке дефибрилляторов в крупные торговые центры Рязани, а также обсудили запуск на базе РязГМУ курсов по оказанию первой медпомощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В завершении совещания ответственный секретарь комиссии по здравоохранению Илья Крюков высоко оценил проделанную в регионе работу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и отметил эффективность подобных выездных встреч.