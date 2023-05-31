В Рязани ищут очевидцев ДТП с участием четырех автомобилей на улице Вишневой

В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Вишневой, где столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным регионального следственного управлением МВД, 4 мая около 19.20 рядом с домом №34/12 по улице Вишневой столкнулись четыре машины под управлением рязанцев. За рулем Lada был 19-летний водитель, Toyota Land Cruiser управлял 37-летний водитель, машиной Datsun - 40-летний мужчина, и Nissan Almera принадлежал 24-летнему рязанцу.

В результате аварии водителя Lada с травмами госпитализировали.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией об этой аварии, обращаться по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д.12, корп.1, кабинет 17 или позвонить по телефону 8(4912)44-46-08.