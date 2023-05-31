В 20 домах рязанской Солотчи непредвиденно продлят отключение горячей воды

В 20 домах на улице Мещерской в рязанском поселке Солотча из-за непредвиденных обстоятельств продлят отключение горячей воды. Такое объявление выпустило МУП «РМПТС»

Планово-профилактические работы, которые начались 19 мая, теплосетевики должны были завершить до 1 июня, однако обнаружился скрытый дефект дымовой трубы котельной. Для его устранения срок восстановления ГВС пришлось отодвинуть на пять дней - до 6 июня.

Речь идет о домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16 к.1, 16 к.2, 17, 19, 19 к.1, 20 на улице Мещерской.