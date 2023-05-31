24-летний доброволец из Рязани спас командира в зоне СВО из-под обстрела

Отец с сыновьями из Рязанской области участвуют в СВО.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова рассказала о 24-летнем рязанце с позывным Серб, который добровольцем ушел воевать в СВО вслед за отцом и родными братьями.

«Их четверо в семье и трое участвуют в СВО. Дважды Серб получал тяжелые ранения, вытаскивая командира из-под обстрела в районе Авдеевки. Попал под сильный минометный обстрел, получил тяжелые травмы внутренних органов, рук, тела, ног», - написала чиновница.

По словам Росляковой, сейчас воин направляется в зону СВО в составе гуманитарной миссии.

«И хочется быть в строю вместе с ним, с Сербом и такими же мужественными ребятами», - заключила региональная чиновница.