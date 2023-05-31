Беспилотник обнаружили в небе на выезде из Рязани

Над трассой М5 на выезде из Рязани засняли беспилотник. Фото: Сасово онлайн.

Днем 30 мая при выезде из Рязани в сторону Сасова в небе обнаружили беспилотный летательный аппарат. Видео выложили в паблике «Сасово online». Уточняется, что беспилотник наблюдали недалеко от аэродрома Протасово (трасса М-5 «Урал»).

«Да не бойтесь вы. От каждого "чиха" шугаетесь. Я бы лучше боялся тех, кто купил права, от них угрозы больше», - успокоил подписчиков один из рязанцев.

Беспилотник видели и воскресным днем 28 мая в небе над поселком Листвянка Рязанского района (читать подробнее с фото).