Нависающая угроза: в центре Рязани одно опасное дерево рухнуло, накрыв два авто, но есть и другие

В центре Рязани дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили.

30 мая на улице МОГЭС в Рязани дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Произошло это между домами №5 и №16. Фотографии прислали в редакцию КП-Рязань читатели.

Так выглядит пострадавший автомобиль.

По словам очевидцев, как минимум один из автомобилей, которые оказались под упавшим деревом (тот, что ближе к стволу), получил довольно серьезные повреждения. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

Также местные жители отметили, что во дворе есть еще несколько деревьев, опасно нависающих над дорогой и тротуаром.