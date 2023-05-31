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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:16

Нависающая угроза: в центре Рязани одно опасное дерево рухнуло, накрыв два авто, но есть и другие

В центре Рязани дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили
Источник:kp.ru
В центре Рязани дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили.

В центре Рязани дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили.

30 мая на улице МОГЭС в Рязани дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Произошло это между домами №5 и №16. Фотографии прислали в редакцию КП-Рязань читатели.

Так выглядит пострадавший автомобиль.

Так выглядит пострадавший автомобиль.

По словам очевидцев, как минимум один из автомобилей, которые оказались под упавшим деревом (тот, что ближе к стволу), получил довольно серьезные повреждения. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

Также местные жители отметили, что во дворе есть еще несколько деревьев, опасно нависающих над дорогой и тротуаром.

Утром 31 мая коммунальщики приехали, чтобы распилить и вывезти упавшее дерево.

Утром 31 мая коммунальщики приехали, чтобы распилить и вывезти упавшее дерево.