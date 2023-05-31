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НовостиОбщество31 мая 2023 5:12

Дефибрилляторы установят в трех крупнейших торговых центрах Рязани

В трех рязанских торговых центрах разместят дефибрилляторы
Источник:kp.ru
В рязанских торговых центрах установят дефибрилляторы.

В рязанских торговых центрах установят дефибрилляторы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дефибрилляторы установят в трех крупнейших торговых центрах Рязани – ТРЦ «Виктория Плаза», гипермаркет «Глобус» и ТРЦ «Премьер». Новость озвучили на заседании рабочей группы комиссии генсовета «Единой России».

Уже на следующей неделе сотрудники торгово-развлекательных центров пройдут обучение в Рязанском государственном медицинском университете.

Дефибриллятор - прибор, который используют в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма.