В рязанских торговых центрах установят дефибрилляторы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дефибрилляторы установят в трех крупнейших торговых центрах Рязани – ТРЦ «Виктория Плаза», гипермаркет «Глобус» и ТРЦ «Премьер». Новость озвучили на заседании рабочей группы комиссии генсовета «Единой России».

Уже на следующей неделе сотрудники торгово-развлекательных центров пройдут обучение в Рязанском государственном медицинском университете.

Дефибриллятор - прибор, который используют в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма.