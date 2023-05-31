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НовостиОбщество31 мая 2023 4:26

Прямой автобусный маршрут проложат до нового корпуса онкодиспансера в Рязани

В Рязани обсуждают возможность пустить автобусы до онкоцентра
Источник:kp.ru
К новому Рязанскому онкологическому центру хотят пустить автобусы.

К новому Рязанскому онкологическому центру хотят пустить автобусы.

К новому корпусу онкологического диспансера в Рязани откроют прямой автобусный маршрут. Этот вопрос поручил проработать управлению транспорта и.о. главы администрации города Виталий Артемов.

В настоящее время к онкодиспансеру ходит лишь троллейбус №12. Расположен новый корпус онкодиспансера в Рязани по адресу: улица Спортивная, строение 11.

Утром 29 мая в поликлинике нового корпуса Областного клинического онкологического диспансера в Рязани начали прием пациентов В первый день работали десять врачей поликлинического отделения (читать подробнее).