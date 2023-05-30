100-летний юбилей отметил 30 мая рязанец-фронтовик Анатолий Ракитин

Анатолий Михайлович Ракитин.

30 мая рязанцу-фронтовику Анатолию Михайловичу Ракитину исполнилось 100 лет. С юбилеем участника Великой Отечественной поздравила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани Инна Монахова. Она вручила Анатолию Михайловичу подарок, цветы, а также поздравление от президента Владимира Путина.

Анатолий Михайлович Ракитин родился 30 мая 1923 года в Рязани. Сразу после окончания школы был призван в армию и направлен в Ленинградское военное училище связи. В том же сорок первом училище перевели в Уральск (Казахстан), откуда он в звании лейтенанта и отправился на фронт начальником связи стрелкового батальона. Был ранен под Старой Руссой, второе ранение получил сражаясь на 2-м Прибалтийском фронте. Войну закончил 11 мая 1945 года под Прагой. В 1970 году вернулся в родную Рязань. Работал на радиозаводе и на заводе «Красное знамя».

Награжден двумя Орденами Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За Боевые Заслуги».