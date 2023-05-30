Проект для строительства школы под Рязанью взамен сгоревшей разработают в 2023 году

Прежнее здание школы сгорело в 2021 году. Фото: Ирина РЯЗАНСКАЯ

В 2023 году будет разработан проект на строительство средней школы на 120 мест в селе Агро-Пустынь, что под Рязанью. Электронный аукцион с максимальной стоимостью контракта 2,8 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

Проектировщик должен предусмотреть: спортивный зал с комнатой инструктора, раздевалками и душевыми, актовый зал, пищеблок, библиотеку, музей, учительскую, кабинеты руководства, канцелярии, медкабинеты, «точку роста» и другие помещения.

Исходя из приложенной документации, строительство школы намечено на 2024-2025 годы. Прежнее здание, где размещалось образовательное учреждение, сгорело в ноябре 2021 года.