Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 13:38

Рязанцы смогут бесплатно посмотреть фильм «Чебурашка»

В ЦПКиО в Рязани пройдет показ фильма под открытым небом
Источник:kp.ru
История Чебурашки и крокодила Гены знакома всем с самого детства.

История Чебурашки и крокодила Гены знакома всем с самого детства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ЦПКиО 31 мая стартует Фестивальный сезон «Лето в парке», который продлится неделю. Будут проведены разноплановые тематические мероприятия для всех желающих.

В рамках фестиваля 3 июня запланирован показ фильма «Чебурашка», ставшего одним из самых кассовых в этом году. В 20.00 в Зеленом театре все желающие смогут абсолютно бесплатно посмотреть эту великолепную киноленту.

Также гурманы смогут посетить фуд-зону, где попробуют блюда, приготовленные на живом огне, выпечку с использованием локальных продуктов.

Об этом сообщается в группе «Центральный парк культуры и отдыха Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».