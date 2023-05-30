Рязанцы смогут бесплатно посмотреть фильм «Чебурашка»

История Чебурашки и крокодила Гены знакома всем с самого детства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ЦПКиО 31 мая стартует Фестивальный сезон «Лето в парке», который продлится неделю. Будут проведены разноплановые тематические мероприятия для всех желающих.

В рамках фестиваля 3 июня запланирован показ фильма «Чебурашка», ставшего одним из самых кассовых в этом году. В 20.00 в Зеленом театре все желающие смогут абсолютно бесплатно посмотреть эту великолепную киноленту.

Также гурманы смогут посетить фуд-зону, где попробуют блюда, приготовленные на живом огне, выпечку с использованием локальных продуктов.

Об этом сообщается в группе «Центральный парк культуры и отдыха Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».