Угнали автомобиль на Московском шоссе в Рязани

В Рязани угнали автомобиль Lada Priora. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию поступило заявление от жителя Рязани об угоне автомобиля, припаркованного ранее около дома на Московском шоссе. Оперативники провели опрос возможных свидетелей, однако очевидцев найти не удалось. Возле места парковки машины камер наблюдения не было.

В ходе расследования удалось установить маршрут, по которому двигалась «Лада Приора». Выяснилось, что злоумышленником стал ранее судимый 20-летний житель Тульской области. По предварительной информации, молодой человек приехал в Рязань на выходные на автобусе, после чего взломал автомобиль и отправился на нем домой.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.