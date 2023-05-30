Иномарка сбила женщину на улице Чапаева в Рязани

На улице Чкалова на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Фото: группа «Rzn_life» в социальной сети «ВКонтакте».

30 мая в Рязани на улице Чапаева произошло серьезное ДТП. Водитель Audi сбил на пешеходном переходе женщину. По словам очевидцев, наезд произошел у дома № 57 при движении в сторону Горбатого моста.

Скорая помощь и полицейские уже прибыли на место происшествия, последствия аварии неизвестны.

Об этом сообщается в группе «Rzn_life» в социальной сети «ВКонтакте». Официальной информации пока не поступало.