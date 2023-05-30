Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 мая 2023 11:31

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров снова заболел коронавирусом

Посещение им онкодиспансера в Рязани откладывается
Арина БЕЗЗУБЦЕВА
Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заразился коронавирусом.

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заразился коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 30 мая, стало известно, что депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заразился коронавирусом, об этом сообщил губернатор Рязанской области Павлов Малков в ходе заседания регионального правительства.

Глава региона рассказал, что планировал совместно с депутатом посетить онкодиспансер 31 мая, но вследствие болезни парламентарий не сможет приехать в Рязань, посещение медицинского учреждения откладывается.

Было упомянуто также, что депутат Макаров уже идет на поправку.