Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров снова заболел коронавирусом

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заразился коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 30 мая, стало известно, что депутат Госдумы РФ Андрей Макаров заразился коронавирусом, об этом сообщил губернатор Рязанской области Павлов Малков в ходе заседания регионального правительства.

Глава региона рассказал, что планировал совместно с депутатом посетить онкодиспансер 31 мая, но вследствие болезни парламентарий не сможет приехать в Рязань, посещение медицинского учреждения откладывается.

Было упомянуто также, что депутат Макаров уже идет на поправку.