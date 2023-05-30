Зампреда рязанского правительства вместо Виталия Артемова назначат в ближайшее время

Вакантной должность замгубернатора надолго не останется.

Павел Малков анонсировал скорое назначение заместителя председателя областного правительства вместо перешедшего в администрацию Рязани Виталия Артемова. На этот счет губернатор высказался на заседании 30 мая.

«Зампред в ближайшее время будет назначен. Уже кандидат есть, проходит необходимые согласования. Думаю, что скоро мы его представим», - сказал Малков.

Артемов занимал должность заместителя, курирующего минсельхоз, Гостехнадзор, главное управление ветеринарии и главное архивное управление. Накануне, 29 мая, гордума утвердила его и.о. главы администрации Рязани.