Без горячей воды 30 мая остались дома, школы и поликлиники Московского района Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 30 мая отключили горячую воду в Московском районе Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Дягилевскую ТЭЦ. Как пояснили теплоэнергетики, причина отключения – производственная необходимость.

Под отключение попали жилые дома по адресам: улица Станкозаводская, дома №№28 корпус 1, 28/9, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2; улица Энегельса, дома №№22, 28.

Кроме того, под отключение попало административное здание по адресу: улица Станкозаводская дом №31, а также школы, детские сады, детская поликлиника №3, больница №5, спортшкола «Надежда», ДК «Приокский», интернат №2, спортшкола «Космос».

Восстановить подачу горячего водоснабжения обещают 1 июня.