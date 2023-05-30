Поликлиника нового корпуса онкодиспансера в Рязани начала принимать пациентов

29 мая в поликлинике нового корпуса онкодиспансера в Рязани начали прием пациентов. Фото: Минздрав Рязанской области

Утром 29 мая в поликлинике нового корпуса Областного клинического онкологического диспансера в Рязани начали прием пациентов. Как сообщил региональный министр здравоохранения Александр Пшенников, она рассчитана на 300 посещений в день.

«В первый день работали 10 врачей поликлинического отделения. На следующей неделе онкоцентр начнет хирургическую деятельность», - говорится в публикации на официальной странице Пшенникова.

Министр также отметил, что мощное передовое техническое оснащение онкоцентра позволяет оказывать ранее недоступную в регионе помощь.

«Не будем устраивать торжественных открытий. Люди долго ждали запуска диспансера, для некоторых это вопрос жизни и смерти», - ранее заявил Павел Малков, но свой визит в медучреждение анонсировал.