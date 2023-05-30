Супермаркет «Светофор» в Рязани оштрафовали за призыв купить дешевый сахар, введя в заблуждение покупателей

Рязанский магазин «Светофор» оштрафовали за ненадлежащую рекламу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанские антимонопольщики оштрафовали магазин «Светофор» (юридическое наименование ООО «Торгсервис 50») на 75 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского УФАС. Компанию признали виновной в нарушении Закона о рекламе.

Установлено, что 18-19 октября 2022 года в эфире одного из рязанских теленканалов вышла реклама о продаже дешевого сахара в магазине «Светофор». Однако, в рекламе не было существенной информации об условиях акции.

«В магазинах «Светофор» дни выгодных покупок. Только два дня. 18 и 19 октября сахар-песок – 29,90 за килограмм», - сопровождало видео аудиосообщение.

Но когда рязанцы пришли в супермаркет, то обнаружили, что необходимо выполнить еще ряд дополнительных условий для покупки дешевого сахара.

«Заявленная в рекламе цена действовала при условии покупки других товаров в магазине на сумму 1 тысяча рублей и только 5 кг сахара в чек. Указанный способ размещения информации не позволил потребителям воспринимать рекламную информацию должным образом и в полном объеме», - говорится в сообщении УФАС.