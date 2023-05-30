Большая часть официальных пляжей откроется 1 июня. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Летом 2023 года в Рязанской области откроют 39 официальных пляжей. Это те места для купания, где есть спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверено водолазами и взяты необходимые пробы воды.

Региональное ГУ МЧС публикует список таких пляжей, отмечая, что их будет на восемь больше, чем в 2022 году. Большая часть откроется 1 июня.

В черте Рязани для купания будут оборудованы четыре места, но Орехового озера среди них нет. Это будут пляжи на трех Борковских карьерах, а также пляж у Лысой горы в Солотче.

Список пляжей и дата их открытия: