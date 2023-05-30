Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 5:45

«Ничего для себя в церковной жизни не поменяли». Ряжский священник объяснил, почему не стал крестить ребенка

Ряжский священник объяснил, почему не стал крестить ребенка
Источник:kp.ru
Ряжский священник иеромонах Савва объяснил, почему не стал крестить ребенка. Фото со страницы о. Саввы.

Ряжский священник иеромонах Савва объяснил, почему не стал крестить ребенка. Фото со страницы о. Саввы.

Иеромонах Савва (Аркадий Алешин) объяснил, почему отказался крестить ребенка в Христорождественском храме Ряжска, настоятелем которого является.

«Нет, я не отказал, а перенаправил к нашему второму священнику отцу Виктору, скинул им [семье] его номер телефона. Есть правила, которым нужно следовать. Одно из них, это прохождение огласительных бесед и, главное, осознанное решение родителей и будущих крестных стараться самим жить по-христиански, и такому же учить детей», - написал отец Савва в комментариях под постом анонимной жалобщицы.

По словам священника, в беседе со звонившей [видимо, когда договаривались о крещении] выяснилось, что это уже четвертый ребенок в семье.

«На мой вопрос, как часто старшие дети, сами родители бывают в храме, причащаются, я услышал, что редко, примерно раз в год. То есть, за предыдущие три раза они проходили беседы, но как видно, ничего для себя в своей церковной жизни не поменяли. Поэтому я отказался крестить, направив их ко второму нашему священнику», - ответил батюшка.

Ранее жительница города Ряжска очень разочаровалась священником отцом Саввой. Женщина указала, может, родители и грешны, но зачем ребенка оставлять без таинства (читать подробнее).

Иеромонах Савва (Аркадий Владимирович Алешин) родился 17 апреля 1981 года. В 2005 году окончил Рязанскую православную духовную семинарию, а спустя девять лет - Санкт-Петербургскую духовную академию. Является магистром богословия, членом межъепархиальной богослужебной комиссии Рязанской митрополии, секретарем епархиального суда Скопинской епархии.