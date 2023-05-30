Священник отказался крестить ребенка в Ряжске

Ряжский священник отказался крестить ребенка, потому что его родители редко причащаются и исповедуются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница города Ряжска Рязанской области очень разочаровалась местным священником отцом Саввой, который якобы отказался крестить ребенка. Жалобный, но анонимный пост она опубликовала в паблике «Подслушано Ряжск».

«Отец Савва отказал в крещении ребенка, потому что родители не прочищаются, не исповедуется так часто, как хотелось бы церкви. Может, родители и грешны, но маленький ребенок тут не причем, чтоб отказать ему в принятии первого христианского таинства», - написала анонимная подписчица и добавила, что теперь «чувствует грех за этим батюшкой».

«Хочу сказать, что деньги брать за крещение, тоже большой грех», - резюмировала недовольная жительница Ряжска.

Позже священник о. Савва объяснил, почему отказался крестить. И история заиграла совсем другими красками (читать подробнее).