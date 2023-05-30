Глава минсельхоза РФ Патрушев рассказал губернатору Малкову, как хорошо в Рязанской области с сельским хозяйством

Павел Малков встретился с главой минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым.

29 мая Рязанскую область посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Во время рабочей встречи с губернатором Павлом Малковым федеральный чиновник отметил, что индекс сельхозпроизводства в Рязанской области в 2022 году превысил 116%. Также в регионе высокий уровень освоения федеральных денег. Например, в 2023 году объем поддержки АПК увеличился и составил 2,8 млрд рублей, получателям уже направили половину этих денег.

Кроме того, Патрушев особо подчеркнул, что полевые работы в Рязанской области идут со значительным опережением прошлого года. Минувшей зимой регион столкнулся с неблагоприятными погодными условиями, в связи с чем сейчас озимые активно пересевают яровыми зерновыми. Ресурсы для этого регион своевременно подготовил.

По словам главы минсельхоза, Рязанская область остается одним из лидеров по внесению удобрений. Отметил федеральный чиновник и положительную динамику в развитии животноводства - в мясном и в молочном направлении.

Павел Малков поблагодарил Патрушева за внимание к Рязанской области и «серьезную поддержку, которая оказывается аграриям региона».